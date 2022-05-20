Министр труда о снижении пенсионного возраста: Ведём расчёты, ищем приемлемый вариант

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Любая социальная поддержка стоит денег, отметила Тамара Дуйсенова.
Минтруда рассматривает различные варианты изменения пенсионного возраста для женщин, со ссылкой на главу ведомства Тамару Дуйсенову сообщает informburo.kz
Министр рассказала, что встретилась с представителями «Движения женщин Казахстана».
«Они внесли свои предложения, мы внесли свои. Наши предложения им тоже понравились, поэтому сейчас в рабочей группе продолжаем работать, ведём расчёты. Вы знаете, что каждая социальная поддержка стоит денег. Мы взяли тайм-аут и сказали: давайте рассчитаем, рассмотрим, какой вариант будет наиболее приемлемым. После того, как определимся с более приемлемым вариантом, мы выйдем вместе с этими женщинами и дадим информацию», – сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах сената.
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