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МОН обратился к выпускникам после инцидентов, которыми закончились последние звонки

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Зампредседателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев обратился к выпускникам и их родителям, сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве обратили внимание на многочисленные нарушения во время празднования последнего звонка, передает informburo.kz

«В этом году выпускается рекордное количество учеников – более 170 тысяч. Большинство выпускников и родителей – сознательные граждане, которые не нарушают правила, но исключения всё же случаются. Мы видим, что некоторые выпускники после празднования последнего звонка проводили различные манипуляции в салонах авто. Хотим напомнить, что это небезопасно. На кону жизнь и здоровье», – говорится в обращении Жомарта Карамбаева.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы фиксируют такие нарушения и привлекают за них к ответственности.

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