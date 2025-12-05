На большей части территории Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. С прохождением атмосферных фронтальных разделов по республике ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами возможна гололедица и туманы.

На севере, востоке и в центральных областях синоптики прогнозируют низовую метель, что может осложнить дорожную обстановку и работу транспорта.

К концу периода погодные условия начнёт определять арктический антициклон, который будет смещаться с района острова Новая Земля на запад Казахстана, а затем продвигаться дальше по территории республики. С его приходом ожидается заметное понижение температуры воздуха.

Так, уже 8 декабря на северо-западе страны прогнозируется от 5 до 13 градусов мороза, на севере — 10–15 градусов ниже нуля, с последующим дальнейшим похолоданием.

Жителям и гостям регионов рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок, быть осторожными на дорогах из-за гололёда и метели и по возможности избегать длительного пребывания на улице в период понижения температур.