Полицейские Костаная в очередной раз призывают жителей города быть бдительными и никому не передавать свои персональные данные.

Один случай озвучил начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.

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«К нам обращается жительница нашего города. Просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверия завладели денежными средствами в размере 56 млн тенге. В ходе расследования установлено, что 2 апреля ей на сотовый телефон позвонил неизвестный абонент, говорила женщина, представилась сотрудником ДП Астаны и пояснила, что на нее оформляют кредит в размере 7,7 млн тенге. Чтобы погасить и вернуть деньги необходимо перевести на безопасный счет указанные средства. Потерпевшая перевела свои личные денежные средства на счет, который продиктован мошенниками. Через 30 минут поступает телефонный звонок и говорит, что ваш дом, в котором вы проживаете выставлен на продажу. Для того, чтобы выкупить, необходимо внести 5 млн. Она переводит 5 млн на указанный счет. Звонки продолжались в течение 5 дней. Сумма, которую она перевела, составила 56 млн тенге» — сообщил Булат Иманов.

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