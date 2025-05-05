Почти 900 преступлений зарегистрировано в Костанае за четыре месяца этого года. И каждое третье из них относится к категории интернет-мошенничеств. По данным полиции, по сравнению с прошлым годом, количество подобных правонарушений увеличилось почти на 5%, но вот потеряли костанайцы уже в два с половиной раза больше денег, чем за аналогичный период прошлого года, уже 592 миллиона тенге.

В полицию с заявлением обратилась пенсионерка из Костаная. Она пояснила, что в соцсети «Инстаграм» нашла сайт о выгодном вложении инвестиций. Чтобы принять участие нужно было внести первую сумму 20 000 тенге. По указанию менеджера она вложила деньги.

«Под различными предлогами начали с нее выкачивать деньги за страховку, верификацию. После она увидела на своем счету сумму 164 000 долларов. Чтобы их вывести необходимо оплатить НДС, создать сберегательный счет. Так в общем она внесла 60 млн тенге. Это было в 2024 году. После этого она через некоторое время сама же находит опять юридическую компанию в социальных сетях инстаграм, в которой говорится, что мы вам поможем вернуть денежные средства. С нее опять берут один миллион. После этого с ней связь прекращается. Теперь в этом году, ровно через год, она же к нам повторно обращается о том, что к ней поступил телефонный звонок, представились сотрудником полиции г.Алматы о том, что они задержали группу мошенников и нашли её деньги, которые были похищены в прошлом году у нее. После предлагают её различные виды — опять оплатить страховку, создать счет . Она ещё сверху 30 млн вкладывает туда. За два года её ущерб составил 90 млн тенге», — сообщил начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.

Кто и когда может попасть под налоговую проверку в РК Какие проверки могут проводить в Казахстане налоговые органы, рассказали в пресс-службе Департамента государственных доходов по...