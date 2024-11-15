Ночью — минус, днём — сюрприз: какая погода ждёт костанайцев





В Костанайской области прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром на востоке и юго-востоке региона ожидается туман. Северо-западный ветер — 7–12 м/с. Ночью температура составит −1…−6 °C, днём — +9…+14 °C.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Ночью ожидается −2…−4 °C, днём воздух прогреется до +10…+12 °C.

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