В Костанае планируют расширить дорогу до четырёх полос и рассматривают выкуп участков

В Костанае планируют расширить улицу К. Доненбаевой до четырёх полос. Аким города Марат Жундубаев поручил в течение недели выработать позицию по дальнейшей судьбе расположенных здесь участков и строений.
На отрезке от улицы Станционной до проспекта Назарбаева насчитали 105 земельных участков. По озвученным данным, 75 из них находятся под жилыми домами, 12 — под коммерческими объектами, шесть — под производственными и складскими помещениями, три — под гаражами и хозяйственными постройками, восемь — под инженерной инфраструктурой. Всего речь идёт о 774 объектах.
«В 2018 году, так да, принималось постановление по выкупу домов. Люди тогда ждали. Я так понимаю они сами обращались. Тут у нас две опасности: железная дорога и второе у нас высоковольтные идут провода. Вот теперь смотрите, посчитайте, вы мне сейчас просто справочно дали. Посмотрите. Мы в любом случае будем дорогу расширять. В любом случае, эти участки надо рано или поздно, надо заниматься. Лучше сейчас. У нас сейчас ул.Доненбаевой идет и забор. Непонятно от чего огородили мы», — сказал Марат Жундубаев.
По словам акима, часть жилых домов на этой улице не обеспечена центральной канализацией и отоплением. Жители продолжают обращаться с просьбами выкупить строения за счёт бюджета.
При этом глава города предложил отдельно рассмотреть необходимость выкупа жилья и возможность сохранения коммерческих объектов.
«Я вот так предлагаю. Вот по жилью надо посмотреть, в целом. Все это брать, не все это брать. А вот коммерческие, они могут оставаться. Они не мешают никому. Надо короче, надо четкую позицию в течение, вот как раз вы все встали, вот в течение недели вы должны выроботать позицию — что вы предлагаете с этим районом сделать. Но, вообще, он сам напрашивается», — поручил аким.
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