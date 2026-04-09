В Костанае рискуют не выполнить план по вводу жилья





В Костанае с начала года ввели в эксплуатацию почти 266 тысяч квадратных метров жилья. Однако в городе прогнозируют невыполнение установленного показателя на 43,7 тысячи квадратных метров.

Причины назвала руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Наталья Турлубекова.

«Невыполнение данного показателя прогнозируется в объеме 43,7 тысяч квадратных метров и связано с законодательством по планам детальной планировки, а также по земельным участкам», — сообщила она.

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что в следующем году в Кунае начнётся индивидуальное жилищное строительство. По его оценке, это позволит увеличить объёмы, однако полностью выполнить программу только за счёт ИЖС не получится.

«Вот в следующем году у нас Кунай начнет строиться ИЖС, там, я думаю, цифры в разы вырастут. Но, обратно же, ИЖС всю программу не закроет. Там, строительство наших домов, вы знаете, сегодня законодательство жесткое, рамки очень жесткие. Сегодня без ПДП мы не можем не давать АПЗ, ни строить не можем, генплан корректируем. в любом случае вот на это тоже надо смотреть», — сказал Марат Жундубаев.

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