Бюджет Костаная может недополучить миллиардов: аким заявил о сокращении расходов





В Костанае прогнозируют риск недопоступления бюджетных средств: к концу года сумма может превысить 17 миллиардов тенге. В акимате связывают ситуацию с изменениями в Налоговом кодексе. На фоне невыполнения доходной части власти пересматривают расходы.

«Оптимизация у нас идет. В сентябре на 1,2 млрд тенге, сейчас 1,3 млрд, и еще планиурем оптимизироваться, то есть есть у нас сегодня с бюджетом проблемы. Большая проблема в том, что сегодня у нас доходная часть не выполняется, соответственно расходы сейчас свои не приоритетные переводить или на следующий год или оптимизировать, только такие варианты у нас есть. Сложная вообще трехлетка у нас принята. Следующий год, я так понимаю, такой же будет. Надо будет уде сразу с начала года смотреть», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

За девять месяцев в бюджет поступило 79,2 миллиарда тенге. Работа по противодействию теневой экономике принесла 7,4 миллиарда тенге.

При этом в текущем году из городского бюджета в областной должны передать 67 миллиардов тенге. Как отмечают специалисты, сумма бюджетных изъятий ежегодно увеличивается.

Одновременно в промышленности города сохраняются высокие объёмы производства. С начала года предприятия выпустили продукцию на 1 триллион 283 миллиарда тенге. До конца года этот показатель, как ожидается, достигнет двух триллионов тенге.

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