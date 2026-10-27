«Это не пенсионеры»: аким Костаная высказался о жертвах мошенников

Аким Костаная Марат Жундубаев обсудил статистику пострадавших от мошенничества. Глава города уточнил, на основании каких данных сделан вывод о том, что женщины становятся жертвами чаще мужчин.
«Ваше утверждение, что жертвы мошенничества женщин больше, чем мужчин?» — спросил аким.
В ответ ему пояснили, что статистика формируется по заявлениям.
«Мне кажется, там мужчины обманывают, женщины просто пишут о них. Это раз. Как это можно определить?» — сказал Жундубаев.
Глава города также предположил, что не все пострадавшие мужчины сообщают о случившемся.
«Или мужчины, которых обманывают, они не жалуются обычно» — спросил он.
В ходе обсуждения прозвучало, что на возрастную группу от 18 до 44 лет приходится 295 случаев. Аким обратил внимание на то, что речь идёт о молодых людях трудоспособного возраста.
«Это не пенсионеры, это молодые люди», — отметил Марат Жундубаев.
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