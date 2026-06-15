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Регистрация и обязательная страховка дронов: в Казахстане планируют изменить правила использования беспилотников

— Сегодня, 15:03
Изображение для новости: Регистрация и обязательная страховка дронов: в Казахстане планируют изменить правила использования беспилотников

pixabay.com


В Казахстане планируют создать единую цифровую платформу для владельцев и операторов беспилотных авиационных систем. Через неё можно будет подавать заявки, вести учёт, регистрировать аппараты и согласовывать маршруты полётов.

Создание сервиса предусмотрено Комплексным планом развития беспилотных систем на 2026–2029 годы. Взаимодействие граждан, бизнеса и государственных органов намерены перевести в электронный формат.

Ожидается, что работа по принципу «одного окна» сократит бумажные процедуры и ускорит получение разрешений.

Одновременно предусмотрено внедрение систем автоматизированного управления воздушным движением беспилотников — UTM. Координировать реализацию плана будет Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.



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