Регистрация и обязательная страховка дронов: в Казахстане планируют изменить правила использования беспилотников

В Казахстане планируют создать единую цифровую платформу для владельцев и операторов беспилотных авиационных систем. Через неё можно будет подавать заявки, вести учёт, регистрировать аппараты и согласовывать маршруты полётов.
Создание сервиса предусмотрено Комплексным планом развития беспилотных систем на 2026–2029 годы. Взаимодействие граждан, бизнеса и государственных органов намерены перевести в электронный формат.
Ожидается, что работа по принципу «одного окна» сократит бумажные процедуры и ускорит получение разрешений.
Одновременно предусмотрено внедрение систем автоматизированного управления воздушным движением беспилотников — UTM. Координировать реализацию плана будет Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
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