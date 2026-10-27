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Управлять беспилотниками планируют учить в школах Казахстана

— Сегодня, 15:00
Изображение для новости: Управлять беспилотниками планируют учить в школах Казахстана

Сгенерировано ИИ


Базовые навыки пилотирования беспилотников и технической грамотности планируют включить в модули начальной военной подготовки в школах Казахстана. Это предусмотрено Комплексным планом развития беспилотных систем на 2026–2029 годы, утверждённым правительством.

В школах всех регионов страны будут открывать кабинеты авиамоделирования. STEAM-кабинеты планируют оснащать специализированным оборудованием для изучения беспилотных авиационных систем.

Изменения затронут и профессиональное образование. В колледжах и вузах обновят учебные программы с учётом потребностей отрасли. Для студентов также намерены проводить ежегодные соревнования по беспилотным технологиям.

До 2029 года планируется подготовить не менее тысячи специалистов: операторов, инженеров-конструкторов, разработчиков программного обеспечения и искусственного интеллекта, специалистов по кибербезопасности и обслуживанию техники.



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