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Беспилотные грузоперевозки планируют испытать в Казахстане в 2027–2028 годах

— Сегодня, 16:01
Изображение для новости: Беспилотные грузоперевозки планируют испытать в Казахстане в 2027–2028 годах

Сгенерировано ИИ


В Казахстане намерены провести пилотный проект по тестированию беспилотных грузовых перевозок. Его реализация запланирована на 2027–2028 годы в рамках Комплексного плана развития беспилотных систем.

Документ также предусматривает развитие инфраструктуры для воздушных беспилотников: сети вертипортов, дрон-портов и автоматических зарядных станций. Отдельно предусмотрены вопросы выделения радиочастот и использования спутниковых каналов связи.

Возможности применения беспилотных авиационных систем изучат в сельском хозяйстве, энергетике, горно-металлургической отрасли, логистике и коммунальном хозяйстве. Также рассматривается их использование для мониторинга чрезвычайных ситуаций и состояния окружающей среды.

По итогам анализа профильные ведомства разработают типовые сценарии применения, рекомендации и адресные меры государственного стимулирования.



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