Беспилотные грузоперевозки планируют испытать в Казахстане в 2027–2028 годах





В Казахстане намерены провести пилотный проект по тестированию беспилотных грузовых перевозок. Его реализация запланирована на 2027–2028 годы в рамках Комплексного плана развития беспилотных систем.

Документ также предусматривает развитие инфраструктуры для воздушных беспилотников: сети вертипортов, дрон-портов и автоматических зарядных станций. Отдельно предусмотрены вопросы выделения радиочастот и использования спутниковых каналов связи.

Возможности применения беспилотных авиационных систем изучат в сельском хозяйстве, энергетике, горно-металлургической отрасли, логистике и коммунальном хозяйстве. Также рассматривается их использование для мониторинга чрезвычайных ситуаций и состояния окружающей среды.

По итогам анализа профильные ведомства разработают типовые сценарии применения, рекомендации и адресные меры государственного стимулирования.

«Это не пенсионеры»: аким Костаная высказался о жертвах мошенников Аким Костаная Марат Жундубаев обсудил статистику пострадавших от мошенничества. Глава города уточнил, на основании каких...

Управлять беспилотниками планируют учить в школах Казахстана Базовые навыки пилотирования беспилотников и технической грамотности планируют включить в модули начальной военной подготовки в...