Отечественное инфополе «лихорадит» от многочисленных упоминаний метапневмовирусной инфекции, «вспыхнувшей» в Китае и отметившейся в ряде стран, в том числе и в нашей. Zakon.kz разбирался, так ли страшна зараза, как звучит.

Вспышка метапневмовируса человека в Китае привела к значительной нагрузке на систему здравоохранения и переполнению больниц. По состоянию на 6 января 2025 года точное количество подтвержденных случаев неизвестно.

Ситуация по миру пока следующая:

Индия – два случая у детей;

Кыргызстан – два случая;

Украина – 13 случаев;

Казахстан – 30 случаев.

По словам педиатра, инфекциониста Ляззат Ералиевой, метапневмовирус человека – это респираторный вирус, вызывающий заболевания дыхательных путей.

И регистрируется он в Казахстане (как, собственно, и в мире) ежегодно, «гуляет» все 12 месяцев с выраженным сезонным подъемом заболеваемости зимой.

«Источником инфекции является больной человек. Интересно, что у заболевших детей выделение метапневмовируса может быть очень длительным и продолжаться до трех недель. Метапневмовирус распространяется от человека к человеку через капли слюны во время кашля и чихания, во время близкого контакта с больным, через касание поверхностей и предметов, зараженных вирусом, который затем через руки попадает в рот, нос или глаза. Этот вирус способен сохраняться на предметах обихода более шести часов. При этом он чувствителен ко всем дезинфицирующим средствам и легко инактивируется. Инкубационный период составляет до трех-пяти дней. Типичные симптомы метапневмовирусной инфекции – заложенность носа, насморк, осиплость голоса, кашель. Если вирус поражает нижние дыхательные пути, то может появиться одышка», – рассказала врач.

Вместе с тем, в отличие от печально известной «короны», метапневмовирус не обладает способностью к быстрой мутации, да и инфекция, как правило, протекает легко. Выздоровление наступает в течение недели.

В группе риска – дети младше пяти лет, взрослые старше 65 и пациенты с ослабленным иммунитетом: им зараза может грозить бронхитом и пневмонией. Впрочем, достаточно не запускать болезнь и не «переносить ее на ногах». Ведь с любым типом ОРВИ страшен не сам факт, а последствия в виде осложнений.

Спокойно к нагнавшей жути на население хвори относятся и в Минздраве. Там пояснили, что, да, мы находимся в разгаре текущего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. И, как водится, в январе прогнозируется рост заболеваемости с закономерным спадом с середины февраля.

Но! Текущая эпидемиологическая ситуация в целом опасений у специалистов не вызывает. Более того, с 1 октября по стране зарегистрировано чуть более 2 млн случаев ОРВИ – это на 20% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. А не сходящий с заголовков СМИ метапневмовирус занимает менее 2% от положительных проб на вирусы – в прошлом году его удельный вес составлял 5%.

«В принципе, у каждого больного определять тип вируса не нужно, этого не делает никто в мире. Во-первых, лечение этих инфекций проводится согласно одному клиническому протоколу, утвержденному в нашей стране – протоколу по лечению гриппа и ОРВИ. Во-вторых, все они в основном передаются воздушно-капельным путем, симптомы и меры профилактики у них одни и те же. Поэтому тестирование проводится не у каждого больного, а точечно, просто для того, чтобы определить, какие вирусы циркулируют в тот или иной эпидсезон, чем один эпидсезон отличается от другого, как изменился удельный вес вирусов, и насколько «вирусный пейзаж» соответствует мировому», – объяснили в Министерстве здравоохранения.

Меры профилактики, как было сказано, стандартны:

ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;

регулярно проветривать помещения;

использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;

ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию;

при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в организованные

коллективы (дошкольные организации, школы);

при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

В завершение отметим, что о взволновавшем массы метапневмовирусе высказался и глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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