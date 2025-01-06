Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о метапневмовирусе, который вызывает обеспокоенность в обществе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 января 2025 года рассказали в пресс-службе президента.

«Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем», – сказал Касым-Жомарт Токаев во время посещения дома студентов Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

Ранее СМИ активно сообщали о том, что Китай переживает всплеск заболеваемости респираторными вирусами, что приводит к переполненности больниц. Этой зимой в северных провинциях Китая резко возросло число случаев заболевания вирусом, идентифицированным как метапневмовирус человека (HMPV), особенно сильно распространившимся среди детей.

В связи с этим 5 января 2025 года Минздрав Казахстана выступил с заявлением, из которого следовало, что:

«Метапневмовирус человека – это один из классических вирусов, циркулирующих во многих странах на протяжении десятков лет. Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом активно циркулируют в пространстве».

По данным Минздрава, с начала октября 2024-го в Казахстане выявили всего 30 случаев метапневмовируса. Ведомство призвало казахстанцев соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.

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