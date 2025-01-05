В связи с последними сообщениями в СМИ о распространении в мире метапневмовируса ((HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям, Министерство здравоохранения РК сообщает следующее.

Метапневмовирус человека — это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет. Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8 360 образцов.

Из них выявлено 1866 (22%) положительных проб, в том числе наибольшее распространение получил риновирус – 680 проб или 36,4%, затем РС вирус – 433 (23,2%), аденовирус – 226 (12,1%), коронавирус – 206 (11,1%), парагрипп – 178 (9,5%), бокавирус – 113 (6,1%) и в последнюю очередь метапневмовирус – 30 (1,6%),

Метапневмовирус передаётся в основном воздушно-капельным путём и в меньшей мере контактно-бытовым путем. Основные симптомы инфекции — кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение.

В настоящее время в Казахстане, как и во всем мире в настоящее время регистрируется сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом.

С начала текущего эпидсезона, с 1 октября текущего года в республике зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа, из них 910 случаев гриппа типа А(H1N1), 1 случай — А(H3N2) и 30 случаев гриппа В.

Министерство здравоохранения призывает население соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.

Меры профилактики гриппа и ОРВИ:

ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;

регулярное проветривать помещения;

использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;

ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию;

при появлении симптомов гриппа и ОРВИ, оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы).

при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

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