Лисаковские санэпидемиологи провели так называемую «контрольную закупку. В ходе мониторинга безопасности продукции лисаковские санэпидемиологи в августе закупили 35 наименований товаров. Из них 8 непищевых, и все они прошли проверку.

А вот в 27 единицах пищевой продукции выявлено три несоответствия, из них два по маркировке и одно по физико-химическим показателям.

«Масло подсолнечное высший сорт «Слобода», Россия, Белгородская область. Не указан состав пищевой продукции, что не соответствует требованиям таможенного союза», — сообщил руководитель управления санэпидконтроля Лисаковска Мурат Тлеубаев.

По маркировке несоответствия обнаружены и в образце пакистанского гранулированного черного чая «Орда Пакистан», а именно не указано наименование изготовителя и его место нахождение. А вот в составе чая лабораторные исследования выявили опасные добавки.

«В нем выявлен желтый «Солнечный закат» краситель, а так же тартразин. Эти красители недопустимы, влияют на здоровье человека, могут вызывать диарею, потерю веса, лимфомы и доброкачественные опухоли, изменения и повреждения мозга, аллергию, ухудшение и так далее», — отметил Мурат Тлеубаев.

Все эти товары, не соответствующие требованиям технических регламентов и единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза, были изъяты с полок лисаковских магазинов. Закуп рекомендованной для контроля продукции, как минимум, ежемесячно будет производиться до конца этого года.

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