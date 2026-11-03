На ипотеку «7-20-25» выделят 100 млрд тенге в 2027 году





Ипотечная программа «7-20-25» продолжит действовать в 2027 году. Национальный банк Казахстана утвердил финансирование в размере 100 млрд тенге. Средства будут выделять поквартально — по 25 млрд тенге, передает krisha.kz

Условия для покупателей сохранятся

Ставка по программе составляет 7% годовых, первоначальный взнос — от 20%, срок кредитования — до 25 лет.

Приобрести можно только готовое жильё на первичном рынке. Вторичные квартиры и недвижимость в строящихся домах под условия программы не подходят.

Предельные суммы зависят от региона:

30 млн тенге — в Астане, Алматы, их пригородах, Актау, Атырау и Шымкенте;

25 млн тенге — в Караганде;

20 млн тенге — в остальных регионах.

Кто может участвовать

Заявителю необходимо иметь подтверждённый доход, не выплачивать другую ипотеку и ранее не участвовать в программе «7-20-25».

Также в течение последних 18 месяцев у него и его супруга или супруги не должно быть жилья.

Как распределят финансирование

Банки продолжат выдавать ипотеку за счёт собственных средств. Затем Казахстанский фонд устойчивости будет выкупать права требования по кредитам, соответствующим условиям программы.

Предварительное перечисление средств банкам не предусмотрено. Количество выдаваемых займов будет ограничено установленным лимитом.

В программе участвуют семь банков: Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Freedom Bank Kazakhstan, Евразийский банк, Bank RBK, ForteBank и Altyn Bank.

Подача заявки может занять несколько месяцев

Сначала покупателю необходимо подать предварительную заявку на сайте или в приложении банка. Основную заявку оформляют в отделении.

Между этими этапами может пройти несколько месяцев. За время ожидания выбранную квартиру могут продать. В таком случае потребуется подобрать другой объект и повторно подать заявку.

Ещё одна сложность — ограниченный выбор подходящего жилья. Квартира должна находиться в уже сданной новостройке и соответствовать установленному ценовому пределу. При этом значительную часть квартир застройщики продают ещё до завершения строительства.

Объём финансирования также ограничивает число участников: выделенных средств может не хватить на всех желающих.

С момента запуска программы казахстанцам выдали более 87 тысяч займов на общую сумму 1,26 трлн тенге.

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