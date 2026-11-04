Защита детей в школах: в Казахстане готовят новый подход к оценке педагогов





В Казахстане в рамках пилотного проекта планируют включить в оценку профессиональной деятельности педагогов показатель своевременного выявления противоправных действий в отношении детей. Об этом сообщили в Министерстве просвещения, передаёт Zakon.kz.

Ведомство совместно с МВД совершенствует систему профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних. Основное внимание уделяют раннему выявлению угроз, адресной помощи детям и своевременному реагированию на нарушения их прав.

По итогам девяти месяцев 2026 года количество правонарушений в отношении детей сократилось на 3,7%. Положительная динамика отмечается в Жамбылской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях.

При этом министерство проводит выездные мониторинги в регионах, где ранее происходили резонансные происшествия с участием несовершеннолетних либо выявлялись недостатки профилактической работы.

Проверки прошли в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях и области Жетісу. Как отметили в ведомстве, результаты показали необходимость усилить применение действующих механизмов защиты детей непосредственно в организациях образования.

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