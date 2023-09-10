На сколько подорожали тарифы на коммунальные услуги в Казахстане

В августе 2023 года месячный индекс потребительских цен составил 0,7% (в июле т.г. — 0,6%). Цены на платные услуги повысились на 1,9%, непродовольственные товары — на 0,5%, а на продовольственные товары остались без изменений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального бюро статистики РК.

Основной вклад в инфляцию внесли повышение тарифов на коммунальные услуги. Так, услуги на водоотведение подорожали на 18%, холодную воду — на 13,1%, горячую воду — на 7,8%, электроэнергию — на 6,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, — на 5,5%, вывоз мусора, содержание жилья — по 1,3%. Проезд городским транспортом подорожал на 7,5%, сотовая связь — на 2,8%. Снизились цены на услуги воздушного пассажирского транспорта на 19,6%, железнодорожного — на 0,2%.

По непродовольственным товарам прирост цен в августе наблюдался на ранец, рюкзак ученический — на 5,9%, детскую одежду и обувь — по 2,9%. По сравнению с прошлым месяцем повысились цены на бензин марки АИ-95/96 на 3,9%, бензин АИ-98 — на 1,9%, газ сжиженный в баллонах — на 1,4%.

Из продуктов питания цены на рис выросли на 2,1%, свинину — на 1,2%, молоко консервированное — на 1,1%, молоко питьевое, говядину — по 0,6% каждый. Повышение цен отмечено на минеральную и питьевую воду на 1,4%, прохладительные напитки — на 1%, табачные изделия — на 0,8%. Подешевели свежие овощи на 6,1%, картофель — на 4%, масло подсолнечное — на 2,3%, крупа гречневая — на 2%, сахар-песок — на 1,8%. Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области — 1,3% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п.п.), самая низкая — в городе Шымкенте, Атырауской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях — по 0,2%. В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Акмолинской области на 0,9%, непродовольственные — в Акмолинской области на 1,2%, платные услуги — в Карагандинской области на 4%. Инфляция в августе в годовом исчислении составила 13,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 12,4%, непродовольственные товары — на 13,5%, платные услуги — на 13,9%. По сравнению с августом 2022 года капуста подорожала на 67,2%, рис — на 42,6%, молоко концентрированное без сахара — на 37%, напитки негазированные — на 26,6%. Цены на парацетамол повысились на 57,3%, тарифы на услуги лечения в дневном стационаре — на 40,4%, вывоз мусора — на 36,1%. Напротив, в годовом выражении подешевели смартфоны — на 23,4%, сахар-песок — на 21,3%, чеснок — на 17,8%, крупа гречневая — на 14%, лук репчатый — на 10,8%, масло подсолнечное — на 9,2%.

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