На водителей автобусов жалуются костанайцы

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Самые частые жалобы от жителей города обсудили в акимате Костаная, которые поступают в ситуационный центр «Айкомек».
За прошлую неделю больше всего костанайцы пожаловались на интервал движения автобусов и на грубое поведение водителей.
«Так например водитель автобуса № 18 допускает курение во время вождения, разговаривает по телефону. Все это нарушение ПДД. Особое внимание заслуживает обращение жителя с ограниченными возможностями , который не смог попасть в автобус 18, так как не функционирует пандус, он был забит грязью, водитель не хочет очищать», — сказал Марат Жундубаев.
Глава города в очередной раз поручил городским перевозчикам провести работу с водителями.
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