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На водителей автобусов жалуются костанайцы

Фотография для новости На водителей автобусов жалуются костанайцы

pixabay.com

Самые частые жалобы от жителей города обсудили в акимате Костаная, которые поступают в ситуационный центр «Айкомек».

За прошлую неделю больше всего костанайцы пожаловались на интервал движения автобусов и на грубое поведение водителей.

«Так например водитель автобуса № 18 допускает курение во время вождения, разговаривает по телефону. Все это нарушение ПДД. Особое внимание заслуживает обращение жителя с ограниченными возможностями , который не смог попасть в автобус 18, так как не функционирует пандус, он был забит грязью, водитель не хочет очищать», — сказал Марат Жундубаев.

Глава города в очередной раз поручил городским перевозчикам провести работу с водителями.

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