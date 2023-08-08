Начнут штрафовать за незаконный прокат машинок и самокатов с Сити-центре

Власти города нашли законный способ навести там порядок. Эта территория будет передана на баланс акимата, и теперь вести здесь торговлю без соответствующего разрешения будет нельзя. Об этом стало известно на совещании в городском акимате.

Акимат нашел решение, как повлиять на незаконный бизнес в сити центре. 12 гектаров земли здесь и вблизи областного акимата будет передано на баланс отдела ЖКХ. И 14 августа прокатчиков машинок и не только их в центре Костаная начнут штрафовать.

«Примерно около 12 га будут передано в ведение ЖКХ на баланс и, соответственно, как мы передадим, постановление подпишем на этой неделе полиция сможет применять статью 463 и штрафовать. Какие штрафы влекут? Для физических лиц, которых у нас много, не ИП никто просто, сдают там свои самокаты — 15 МРП — это 51 тыс. 750 тенге», — отметил аким Костанайской области.

Согласно статье 463 штраф для ИП составит 25 МРП, крупному бизнесмену придется заплатить 150 МРП. Эта статья, кстати, подразумевает еще и конфискацию предметов нарушения. А открытый недавно пешеходный фонтан на этой неделе на несколько дней закроют. По словам акима, система фильтрации не справляется с большим количеством мусора, который туда попадает. Вода будет слита полностью. Марат Жундубаев в очередной раз попросил горожан, в первую очередь родителей, внимательно следить за детьми на прогулках в общественных местах

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