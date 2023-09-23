Находящихся в международном розыске преступников задержали в Костанайской области

Для перекрытия каналов незаконной миграции и установления преступников, пособников экстремистских организаций, находящихся в международном розыске, подразделениями Департаментов полиции, Комитета национальной безопасности и Пограничной службы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Наемник 2023», передает Astana TV.

Сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по фактам организации незаконной миграции. С начала ОПМ выявлена и пресечена деятельность 3 каналов незаконного пересечения государственной границы.

На причастность к экстремистским организациям проверено 32 иностранца, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона, а также из Пакистана, Йемена и Индии.

Во время ОПМ за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 43 иностранных гражданина, задержано 2 преступника находящихся в международном розыске.

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