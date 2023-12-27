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Найдены тела пропавших бабушки с внучкой в Костанайской области

Фотография для новости Найдены тела пропавших бабушки с внучкой в Костанайской области

pixabay.com

Информацию об этом подтвердили ДЧС Костанайской области. 

Как сообщил начальник областного ведомства Кайрат Касым.

Напомним, 26 декабря в условиях плохой погоды пропали бабушка с внучкой.

26 декабря около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что около 7 часов утра 68-летняя пенсионерка с 11-летней внучкой вышли из дома, расположенного в с. Степное Костанайского района , в направлении с.Айсары и далее должны были поехать в г.Костанай, чтобы закупить продукты питания, однако домой не вернулись.

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