Найдены тела пропавших бабушки с внучкой в Костанайской области

Информацию об этом подтвердили ДЧС Костанайской области.

Как сообщил начальник областного ведомства Кайрат Касым.

Напомним, 26 декабря в условиях плохой погоды пропали бабушка с внучкой.

26 декабря около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что около 7 часов утра 68-летняя пенсионерка с 11-летней внучкой вышли из дома, расположенного в с. Степное Костанайского района , в направлении с.Айсары и далее должны были поехать в г.Костанай, чтобы закупить продукты питания, однако домой не вернулись.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.