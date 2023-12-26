Ловили попутку. Бабушка с внучкой пропали в Костанайской области

Информацию распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Дос».

Как сообщили в ОЧС по Костанайскому району, женщина 1965 года рождения вместе со своей внучкой 2012 года рождения сегодня, 26 декабря, в 7. 00 утра вышли из дома в селе Степное. Они пошли на трассу поймать попутку в сторону в города Тобыл. Однако, до пункта назначения они не доехали. В данный момент к поискам подключились спасатели и полицейские, которые прочёсывают территорию от села Степное до села Айсары.

В Костанайской области сегодня бушует сильная метель. Затрудняют поиски гололед и плохая видимость, отмечают спасатели.

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