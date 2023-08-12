Наказана виновница массового отравления студентов в Костанайской области

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20 апреля прошлого года в Рудненском горно-технологическом колледже произошло пищевое отравление 14 студентов.
По данному факту под надзором прокуратуры проведено досудебное расследование, в ходе которого установлено, что руководитель ТОО, игнорируя принятые обязательства, допустила нарушение санитарных норм, что привело к массовому отравлению.
Кроме того, выявлена причастность руководителя ТОО к незаконному использованию заведомо подложных документов, а именно личных медицинских книжек о прохождении медицинского обследования.
Прокуратурой города Рудного по завершению расследования уголовное дело было направлено в суд и поддержано государственное обвинение.
7 августа приговором суда подсудимая признана виновной в использовании подложных документов и нарушении санитарных правил и была приговорена к 2 годам ограничения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.