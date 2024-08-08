Напал с ножом на сестру и маму. Подозреваемый помещён в костанайскую психбольницу

В пресс-службе ДП Костанайской области ответили на запрос alau.kz по факту нанесения ножевых ранений двум женщинам.

Сообщаем, что полиция возбудила уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, который напал с ножом на 62-летнюю мать и на 37-летнюю сестру.

«Пострадавшие получают амбулаторное лечение. В настоящее время подозреваемый помещен в областную психиатрическую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух лиц». Другая информация в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается. В случае несогласия с принятым решением Вы вправе его обжаловать в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба ДП.

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