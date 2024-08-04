Двух женщин с ножевыми ранениями доставили в больницу Костаная

pixabay.com
Сообщение о происшествии официально alau.kz прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.
1 августа в травматологический пункт Костанайской городской больницы бригадой скорой помощи были доставлены женщины 1962 года рождения и 1986 года рождения в результате бытовой травмы.
«Пациенты были осмотрены специалистами, проведены все необходимые диагностические обследования. На момент осмотра у женщины 1962 года рождения — множественные резаные и колотые раны височной и затылочной областей лица, шеи, правого надплечья. У женщины 1986 года рождения — резаные раны теменной области справа, подглазничной области слева, обеих кистей и второго пальца левой кисти. «, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.
Пациенткам рекомендовано амбулаторное наблюдение по месту жительства.
Мы запросили комментарий в пресс-службе ДП Костанайской области.