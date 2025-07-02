В Лисаковском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении Б. за хищение чужого вверенного ему имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере

Подсудимый Б. был принят на работу в качестве технического специалиста для обслуживания и инкассации платежных терминалов, принадлежащих ТОО, расположенных на территории города Лисаковска и вдоль автодороги Костанай-Житикара.

В процессе осуществления своей трудовой деятельности подсудимый освоил приёмы, позволяющие на протяжении длительного времени осуществлять хищение денежных средств из терминалов самообслуживания без их фиксации в сертифицированной системе платежей «Kassa 24», при этом оставаясь незамеченным для ТОО.

В результате в период с июня 2022 года по ноябрь 2023 года работник изымал деньги с вверенных ему терминалов, не проводя инкассацию через сертифицированную систему платежей и не сдавая фактически полученные средства в кассу.

Факт хищения денежных средств был установлен в ходе комиссионной круговой инкассации из 20 терминалов.

Таким образом, подсудимый причинил юридическому лицу материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 39 млн. тенге.

Подсудимый свою вину признал полностью. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности в государственных и коммерческих организациях, сроком на 5 лет.

Гражданский иск ТОО удовлетворён.

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