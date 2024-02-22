Не дала ожидаемого результата – Ашимбаев о программе добровольного переселения с юга на север

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Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев выразил обеспокоенность оттоком казахстанцев из северных регионов страны, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что сегодня численность населения в южных, западных, мегаполисах значительно растет, а в северных регионах, наоборот, наблюдается тенденция к снижению.
«За последние несколько лет уменьшилось количество населения в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. В СКО, насколько я видел данные, минус 23% населения за последние годы, в Павлодарской области – минус 8% убыль населения… Следует признать, что программа добровольного переселения с юга на север не дала ожидаемого результата. Она, мягко говоря, показала свою недостаточную эффективность. Соответственно, эту программу мы должны пересмотреть», — сообщил Маулен Ашимбаев.
Спикер Сената считает, что нужно найти механизмы для стимулирования внутренних миграционных процессов из южных в северные регионы.