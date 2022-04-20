Неправомерное начисление за услуги. Почти на 10 миллионов тенге оштрафовали КТЭК

По результатам проведенной внеплановой проверки на основании обращений жителей Костаная, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области выявлено неправомерное начисление ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» оплаты за услуги теплоснабжения.

Так, ДКРЕМ составлено два протокола об административном правонарушении по части четвертой статьи 164 Кодекса РК об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Дела рассмотрены в Специализированном суде по административным правонарушениям Костаная, где принято решение наложить на субъекта штраф в размере 9 801 600 тенге. Решение о наложении штрафа может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Кроме того, ДКРЕМ внес предписание в адрес ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» об осуществлении перерасчета потребителям за услуги теплоснабжения в размере необоснованно начисленных сумм.

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