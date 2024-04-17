«Неприятная неожиданность». Именно так назвали в Костанайской гимназии отмену вступительных экзаменов для первоклассников

С 1 апреля в школах начался прием заявлений в 1 класс на онлайн порталах Sakura и egov.kz. Уже в первый день в гимназии им.Горького все свободные места, а их было 125, заняли. Если раньше дети проходили специальное конкурсное собеседование и вступительный экзамен в гимназии и лицеи, то теперь зачисление проходит на общих основаниях.

То есть, в один класс попадут дети, которые целенаправленно занимались для обучения в инновационных школах, и те, кто не имеет необходимой подготовки.

«Для нас с одной стороны это стало неприятной неожиданностью, потому что мы не знаем, к какому уровню учащихся нам готовиться к началу учебного года. Но, с другой стороны это своеобразный материал для педагогического исследования. Способны ли ребята, которые специально не подходили подготовку к обучению в гимназии или лицее, способны ли они войти в нагрузку гимназии, осваивать ее в полном объеме, и давать тот результат, на который надеются родители», — объясняет заметитель директора гимназии им.Горького Ирина Герасева.

Ирина Герасева отмечает, что в этом случае большая ответственность ложится на плечи учителей начальных классов. Имеено им придется сделать большую работу в период адаптации первоклассников. Им потребуется время, чтобы выровнять уровень всех учеников. Ведь программа в лицеях и гимназиях отличается от общеобразовательных школ.

«Преимущество в этом у гимназий и лицеев лишь в том, что они имеют гимназический и лицейский компонент, который позволяет развивать познавательные умения ребят, позволяет углублять изученную тему, позволяют ребятам заниматься исследовательской деятельностью и разрабатывать проекты с которыми они уже выходят на уровень города, области и в старшем возрасте на уровень республики», — говорит заместитель директора.

При этом заместитель директора отмечает, что следует и родителям объективно оценивать подготовку своего ребенка. Потянет ли он нагрузку, которая предлагает гимназия или лицей. Мы понитересовались не потеряется ли из-за новшеств статус гимназии.

«Сейчас, конечно, сказать об этом сложно. Потеряет или не потеряет. Официально мы еще ничего не потеряем я думаю. Ну и потом, возможности нашего педагогического состава, который уже слаженный и работает не первый год в гимназии и в том числе с учениками начальных классов, я думаю позволит в каждом классе позволит найти в каждом классе тех ребят, которые могут мыслить шире, чем учебная программа», — сказала Ирина Герасева.

Напомним, что прием заявлений в первые классы все еще продолжается, он будет длиться до 31-го августа, наличие свободных мест в школах можно проверить на электронном портале Сакура.

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