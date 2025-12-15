Нынешние и бывшие сотрудники товарищества по разведению костанайской породы лошадей «Қазақ тұлпары» заявляют о многомесячной задержке заработной платы. По их словам, работодатель не выплачивает деньги с начала 2024 года, а ситуация до сих пор не урегулирована.
Впервые коллектив конезавода обратился в департамент госинспекции труда еще в мае — как коллективно, так и индивидуально. Бывшая сотрудница предприятия Дамагуль Жунусова рассказала, что, не дождавшись выплат, была вынуждена уволиться 1 декабря.
«В течение трёх месяцев не дали даже аванс. Ничего не сдвинулось, ничего не произошло. Всё было в тишине. В июле у нас сменился директор, потом мы ждали, что этот человек возьмётся за работу», — говорит она.
«Живём ради выживания»: как задержки бьют по людям
По словам работников, проблема с задолженностью по заработной плате сохраняется у 38 человек. Люди отмечают, что им сложно закрывать базовые потребности — оплачивать аренду жилья, покупать продукты, содержать семьи.
«Когда человек каждый месяц не получает деньги, приходится влезать в кредиты. Сейчас деньги нужны для дома, нужно кормить детей, содержать семью. Мы здесь уже просто ради выживания», — рассказывает действующий сотрудник ТОО «Қазақ тұлпары» Кенжебек Кусаинов.
Проверки, штрафы и работа судебных исполнителей
В департаменте комитета госинспекции труда по Костанайской области подтвердили, что в 2025 году на предприятие поступило несколько обращений. По словам и.о. руководителя ведомства Бахыта Каширбекова, зарегистрировано пять коллективных жалоб и три индивидуальных заявления.
По итогам проверок конезаводу выдали предписания об устранении нарушений и наложили штрафы, материалы направили на исполнение частным судебным исполнителям.
«Частично, я же говорю, оплачивают. Кому-то, может быть, не оплатили, кому-то оплатили, поэтому сейчас частные судебные исполнители отрабатывают, и по мере очереди они выплачивают», — пояснил Бахыт Каширбеков, добавив, что департамент регулярно уточняет у ЧСИ информацию по погашению долгов.
Обещания нового руководства и сомнения работников
Новый руководитель «Қазақ тұлпары» в телефонном разговоре сообщил, что ещё не успел полностью ознакомиться с деятельностью предприятия и от подробных комментариев отказался.
За кадром бухгалтер хозяйства заявила, что задолженность по заработной плате будет полностью погашена на этой неделе, ориентировочно до 17 декабря.
Однако сотрудники конезавода признаются, что относятся к этим заверениям с осторожностью, напоминая, что подобные обещания уже звучали и ранее, но так и не были выполнены.
