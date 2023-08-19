Новая функция появилась в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, передает Tengri Life со ссылкой на сайт 9to5mac.

Пользователи WhatsApp теперь смогут отправлять фотографии в высоком разрешении. Отмечается, что нововведение не работает по умолчанию.

Для того чтобы отправить фото в HD-качестве, пользователю нужно перед отправкой в редакторе нажать на новую кнопку «HD» в верхнем меню. Фотография будет отправлена с минимальным сжатием — полностью без сжатия отправить фото пока невозможно. В чате рядом с фотографией появится значок HD, который свидетельствует о высоком качестве изображения.

Стандартное разрешение фотографий при отправке в WhatsApp составляет 1600×1052 пикселя, а HD-качество позволит достичь разрешения до 4096×2692 пикселя. Получатели таких фотографий тоже смогут выбрать, загружать ли их в полном или уменьшенном разрешении для экономии трафика.

Функция HD-качества будет постепенно распространяться для всех пользователей WhatsApp в ближайшее время. После этого разработчики планируют добавить в мессенджер функцию отправки видео в высоком разрешении.

Ранее стало известно, что в мессенджере WhatsApp появится функция, которая позволит участникам групп запускать голосовые чаты.

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