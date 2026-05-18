Новые международные авиарейсы планируют открыть из Костаная





Пассажиропоток в аэропорту Костанай продолжает расти. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель акима Костанайской области Берик Танжариков.

Пассажиропоток в аэропорту вырос почти в два раза

По словам Берика Танжарикова, в 2022 году аэропорт Костаная обслужил около 295 тысяч пассажиров.

К 2025 году этот показатель увеличился до примерно 450 тысяч человек. В 2026 году ожидается рост пассажиропотока до 500 тысяч человек.

Увеличили количество внутренних рейсов

В регионе уже увеличили частоту авиарейсов в Астана и Алматы.

Кроме того, с мая рейс Костанай — Шымкент стал круглогодичным.

Из Костаная планируют новые международные рейсы

Сейчас из Костаная выполняются рейсы в Москва и Египет.

Уже в июне планируют открыть международный авиарейс Костанай — Ташкент.

Также рассматриваются новые туристические направления, среди которых Фукуок, Нячанг и Стамбул.