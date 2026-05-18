В Минпросвещения объяснили, как пройдет «последний звонок» в школах Казахстана

В школах Казахстана завершается учебный год. Учителя выставляют итоговые оценки, а школьники уже начинают сдавать учебники. При этом в ряде школ сообщили, что торжественные линейки по случаю Последнего звонка проведут только для выпускников, а для остальных учеников организуют классные часы, передает informburo.kz
В Министерство просвещения Казахстана пояснили, что решение о формате проведения Последнего звонка для учащихся 11-х классов каждая школа принимает самостоятельно.
В ведомстве подчеркнули, что при этом сохраняются традиционные элементы праздника — слова благодарности учителям и школе, стихи, песни и выпускной вальс.
Кроме того, 25 мая во всех классах пройдут классные часы на тему «Білімім – Отаныма!».
