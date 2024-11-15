Беспилотные такси оказались в 9 раз безопаснее машин с водителями — Минтранс РК

В Казахстане начали тестировать беспилотные такси. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.
По его словам, соответствующие соглашения уже подписаны с компаниями Яндекс и inDrive. Компании инвестируют собственные средства в развитие проекта.
Беспилотные такси уже проходят тесты
Как отметил министр, сейчас проект работает в тестовом режиме.
«Мы уже в тестовом режиме запустили. Сейчас обкатываем», — сообщил Нурлан Сауранбаев.
Беспилотные грузовики хотят запустить уже в этом году
Кроме пассажирских перевозок, в Казахстане планируют испытать и беспилотные грузовые автомобили.
По словам министра, тестовый запуск грузового транспорта без водителей может состояться уже в 2026 году.
«Беспилотные такси в 9 раз безопаснее»
Нурлан Сауранбаев заявил, что, согласно европейскому опыту, беспилотные такси показали более высокий уровень безопасности по сравнению с обычными автомобилями с водителями.
«Когда в Европе использовали беспилотные такси, они оказались в 9 раз безопаснее, чем такси с водителем», — отметил министр.
Беспилотные грузовики смогут ездить без остановок
Министр также подчеркнул экономическую выгоду беспилотного транспорта.
Он привел пример грузовых перевозок по маршруту Хоргос — Актобе. Сейчас водители обязаны останавливаться каждые восемь часов для отдыха, тогда как беспилотный транспорт сможет двигаться практически без остановок — только на дозаправку.
По словам Нурлана Сауранбаева, это позволит увеличить эффективность использования техники примерно в три раза и сократить расходы на оплату труда водителей.
