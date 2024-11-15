Беспилотные такси оказались в 9 раз безопаснее машин с водителями — Минтранс РК





В Казахстане начали тестировать беспилотные такси. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

По его словам, соответствующие соглашения уже подписаны с компаниями Яндекс и inDrive. Компании инвестируют собственные средства в развитие проекта.

Беспилотные такси уже проходят тесты

Как отметил министр, сейчас проект работает в тестовом режиме.

«Мы уже в тестовом режиме запустили. Сейчас обкатываем», — сообщил Нурлан Сауранбаев.

Беспилотные грузовики хотят запустить уже в этом году

Кроме пассажирских перевозок, в Казахстане планируют испытать и беспилотные грузовые автомобили.

По словам министра, тестовый запуск грузового транспорта без водителей может состояться уже в 2026 году.

«Беспилотные такси в 9 раз безопаснее»

Нурлан Сауранбаев заявил, что, согласно европейскому опыту, беспилотные такси показали более высокий уровень безопасности по сравнению с обычными автомобилями с водителями.

«Когда в Европе использовали беспилотные такси, они оказались в 9 раз безопаснее, чем такси с водителем», — отметил министр.

Беспилотные грузовики смогут ездить без остановок

Министр также подчеркнул экономическую выгоду беспилотного транспорта.

Он привел пример грузовых перевозок по маршруту Хоргос — Актобе. Сейчас водители обязаны останавливаться каждые восемь часов для отдыха, тогда как беспилотный транспорт сможет двигаться практически без остановок — только на дозаправку.

По словам Нурлана Сауранбаева, это позволит увеличить эффективность использования техники примерно в три раза и сократить расходы на оплату труда водителей.

Казахстанцы массово переезжают: какие регионы теряют население В Казахстане усилилась внутренняя миграция населения — все больше жителей переезжают в крупные города. Об...

Новые международные авиарейсы планируют открыть из Костаная Пассажиропоток в аэропорту Костанай продолжает расти. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель акима Костанайской...