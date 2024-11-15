Казахстанцы массово переезжают: какие регионы теряют население





В Казахстане усилилась внутренняя миграция населения — все больше жителей переезжают в крупные города. Об этом сообщает LS.

Число переездов выросло более чем на 11%

В первом квартале 2026 года место жительства сменили 465,8 тысячи человек. Это на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом количество межрегиональных переездов увеличилось сразу на 22% и достигло 230,9 тысячи человек.

Астана остается главным центром притяжения

Положительное миграционное сальдо зафиксировали только в пяти регионах страны.

Лидером по притоку населения остается Астана. За три месяца в столицу прибыли 86 тысяч человек, что на 20,7% больше прошлогоднего показателя. Покинули город 67,8 тысячи человек.

Таким образом, прирост населения составил 18,1 тысячи человек.

Также положительное сальдо миграции отмечено в Алматы, Шымкент, Алматинская область и Акмолинская область.

Самый большой отток — в Туркестанской области

Наиболее заметное сокращение населения зафиксировали в Туркестанская область — минус 10,7 тысячи человек.

Далее следуют Жамбылская область, область Жетісу и Кызылординская область.

Села продолжают терять жителей

Сельская местность также сталкивается с оттоком населения.

За январь–март в аулы и деревни переехали 145,3 тысячи человек, однако покинули сельскую местность 168,5 тысячи жителей.

Наибольший отток сельского населения зарегистрирован в Туркестанская область, Жамбылская область и Мангистауская область.

