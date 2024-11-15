Кому теперь могут отказать во внесудебном банкротстве в Казахстане

В Казахстане изменили правила оформления внесудебного банкротства. Поправки, внесенные Министерством финансов, вступили в силу 8 мая.

Долги перед ломбардами больше не подпадают под банкротство

Согласно новым правилам, граждане с задолженностями перед ломбардами больше не смогут пройти процедуру внесудебного банкротства. Теперь списанию подлежат только долги перед банками и микрофинансовыми организациями.

Как пояснил главный специалист Департамента госдоходов Костанайской области Нурсултан Балтабаев, ломбарды работают с залоговым имуществом, поэтому срок отсутствия погашения задолженности может изменяться.

«На сегодняшний день по ломбардам вообще не берётся во внимание применение процедуры», — отметил специалист.

Процедуру банкротства ускорят

Кроме того, изменены сроки оформления внесудебного банкротства. Теперь процедура будет проходить быстрее.

Подать заявление смогут граждане, которые не погашают задолженность более пяти лет, если сумма долга не превышает 1600 МРП — в 2026 году это 6 миллионов 920 тысяч тенге.

В таком случае человека могут признать банкротом уже через месяц в упрощенном порядке.

Более 11 тысяч жителей области подали заявления

По словам Нурсултана Балтабаева, интерес к процедуре банкротства продолжает расти.

С 2023 года в Костанайской области заявления на внесудебное банкротство подали более 11 тысяч человек. Около двух тысяч граждан уже признаны банкротами, а общая сумма списанных долгов составила 3,5 миллиарда тенге.

Только с начала 2026 года заявления подали 2647 человек.

Подать заявление можно через eGov и ЦОН

Оформить процедуру внесудебного банкротства можно через мобильное приложение eGov mobile, используя раздел «Финансы и таможня».

Также заявление принимают через компьютер с использованием ЭЦП или при личном обращении в ЦОН.

После банкротства семь лет нельзя брать кредиты

Граждан, признанных внесудебными банкротами, предупредили о последствиях процедуры.

После оформления банкротства человек не сможет получать кредиты в течение семи лет.