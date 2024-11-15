В Костанае парень пытался продавать наркотики через ночной клуб





В Костанае вынесли приговор 22-летнему местному жителю, обвиняемому в хранении психотропных веществ с целью сбыта.

Наркотики пытались продать через администрацию клуба

Как следует из материалов дела, рассмотренного городским судом №2, в августе прошлого года молодой человек приехал в один из ночных клубов города, имея при себе 18 доз психотропного вещества.

По версии следствия, он пытался организовать их продажу посетителям через администрацию заведения. О происходящем служба безопасности клуба сообщила в полицию.

Подсудимый вину не признал

За хранение наркотиков в целях сбыта законодательством предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому 8 лет заключения. Сам молодой человек свою вину не признал и просил суд оправдать его.

Суд назначил 7 лет лишения свободы

Суд не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность.

В итоге мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

