Самодельный снегоход уничтожили после незаконной охоты в Костанайской области

В Костанайская область вынесли приговор двум местным жителям за незаконную охоту.

Косулю застрелили в запрещенный период

Как сообщили в прокуратуре региона, в феврале 2026 года сотрудники полиции Мендыкаринского района задержали двоих мужчин, которые с помощью самодельного снегохода охотились без разрешения.

По данным следствия, в запрещенный для охоты период они с применением огнестрельного оружия застрелили сибирскую косулю.

Ущерб государству превысил 1,5 миллиона тенге

Во время расследования действия подозреваемых квалифицировали как незаконную охоту, совершенную группой лиц с причинением значительного ущерба государству.

Размер ущерба составил более полутора миллионов тенге.

Подсудимые полностью возместили причиненный ущерб, признали вину и раскаялись.

Осужденным запретили охотиться и посещать магазины с алкоголем

Приговором Мендыкаринского районного суда мужчинам назначили по два года ограничения свободы.

Кроме того, им на три года запретили заниматься охотой.

Также для осужденных установлен пробационный контроль. Им запрещено посещать развлекательные заведения и магазины, где продают алкоголь.

Самодельный снегоход уничтожили

Орудия преступления конфискованы в доход государства.

Самодельный снегоход, который использовали во время незаконной охоты, уничтожен.

Приговор уже вступил в законную силу.