Оплата наличными тенге. В Казахстане сделали заявление

В Казахстане предприниматели не имеют права отказываться от приема безналичной оплаты и требовать расчет только наличными. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов Мангистауской области.
Как пояснили специалисты, согласно закону «О платежах и платежных системах», покупатели могут оплачивать товары и услуги любым удобным способом — банковской картой, через QR-платеж или наличными. Все формы оплаты должны приниматься на равных условиях.
За отказ принимать карты предусмотрен штраф
В департаменте напомнили, что отказ в принятии безналичного платежа считается нарушением законодательства.
За первое нарушение предпринимателю грозит предупреждение. При повторном случае предусмотрен штраф по статье 194 КоАП РК.
Для субъектов малого бизнеса размер штрафа составляет 40 МРП — это 173 тысячи тенге. Для среднего бизнеса штраф достигает 60 МРП, а для крупного — 100 МРП.
Продавцы обязаны выдавать фискальный чек
Кроме того, предприниматели обязаны выдавать покупателям фискальный чек при продаже товаров или оказании услуг.
Отказ в выдаче чека также влечет административную ответственность.
Куда жаловаться
Казахстанцам рекомендуют сообщать о подобных случаях в органы государственных доходов.
Подать обращение можно через сервис eOtinish. К заявлению необходимо приложить доказательства — фото, видео, чеки или свидетельские показания.
Также обратиться можно напрямую в территориальное управление государственных доходов.
