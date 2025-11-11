Жара до +31 градуса ожидается в Костанайской области





Синоптики предупреждают жителей Костанайская область о неблагоприятных погодных условиях.

Днем на севере и востоке региона ожидаются дождь, гроза, град и шквалистый ветер.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9–14 метров в секунду. Днем на западе, севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 26–31 градуса.

В Костанае прогнозируют дождь и град

В Костанай ожидается переменная облачность. Днем прогнозируются дождь, гроза и град.

Скорость ветра составит 9–14 метров в секунду, при порывах — до 15–20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 13–15 градусов тепла, днем — 28–30 градусов.

