Жара до +31 градуса ожидается в Костанайской области

Синоптики предупреждают жителей Костанайская область о неблагоприятных погодных условиях.
Днем на севере и востоке региона ожидаются дождь, гроза, град и шквалистый ветер.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9–14 метров в секунду. Днем на западе, севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 26–31 градуса.
В Костанае прогнозируют дождь и град
В Костанай ожидается переменная облачность. Днем прогнозируются дождь, гроза и град.
Скорость ветра составит 9–14 метров в секунду, при порывах — до 15–20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит 13–15 градусов тепла, днем — 28–30 градусов.
