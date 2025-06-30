С 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, предусмотренных Правилами организации эксперимента, сообщает Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан.

В частности, иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме посредством мобильного приложения «ruID» заявление о въезде в Российскую Федерацию.

Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан Российской Федерации и Республики Казахстан . Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения «ruID».

Отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами. Вместе с тем, рекомендовали бы воспользоваться приложением «ruID» в том числе для получения дополнительных преимуществ в части доступа на территории России к госуслугам онлайн, услугам мобильной связи российских операторов, осуществления платежей и т.д.

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Порядок работы с приложением и особенности его функционала подробно изложены в обновленных материалах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Согласно новым правилам, заявление о въезде подается заранее — не позднее, чем за 72 часа и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за 4 часа — для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.

Чтобы подать заявление, установите приложение «ruID» (RuStore, Google Play, App Store) и зарегистрируйтесь в нем. Если у вас уже имеется аккаунт на российских Госуслугах, вы можете авторизоваться в приложении «ruID», используя свой логин и пароль.

В заявлении необходимо указать страну, из которой вы выезжаете, цели и даты поездки, регионы посещения в России, данные детей, путешествующих с вами. Данные детей в заявлении указывают оба родителя, въезжающие в Россию.

В приложении вы сможете сдать биометрию — сделать фото лица, паспорта и запись голоса. Если ваши биометрические данные уже зарегистрированы в России, подать заявление о въезде можно также на Госуслугах, указав данные о поездке и сделав фото лица.

На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого указаны вами в приложении «ruID».

В течение 10 дней после въезда на территорию России следует завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), для этого необходимо посетить отделение банка с документами, удостоверяющими личность.

Также рекомендуется посетить центр обслуживания или офис МФЦ на территории Российской Федерации для подтверждения своей учетной записи на Госуслугах, после чего вы, в том числе, сможете: