Огромная пробка скопилась на границе России с Казахстаном. На контрольно-пропускном пункте в Россию, город Орск, приходится стоять часами, рассказала читательница E1.RU.

«Пытаемся доехать домой, в родной Екатеринбург. Ездили семьей на юбилей к любимой тете в Казахстан. Едем с двумя детьми 8 и 13 лет. Люди впереди стоят вторые, а некоторые и третьи сутки. Впереди стоят уже по четыре ряда, образовалась система самоуправления. В свою страну не можем заехать! Скоро у людей будет заканчиваться бензин, вода. Многие с детьми», — пожаловалась екатеринбурженка.

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Семья из Екатеринбурга провела шесть часов на казахстанском контрольно-пропускном пункте, а на российской стороне — почти двенадцать. В итоге один из пограничников собрал всех граждан России и провёл их вперёд вне очереди.

Жительница Екатеринбурга объясняет возникшую очередь на контрольно-пропускном пункте наплывом иностранных граждан, стремящихся въехать в Россию до 30 июня. С этой даты для въезда иностранцам из безвизовых стран потребуется специальный QR-код, который необходимо будет предъявить на КПП.