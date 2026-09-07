Новые предметы появились в расписании казахстанских школьников





В школах Казахстана начали преподавать новые дисциплины, посвящённые Конституции, правопорядку и личной безопасности. Ученики 5–7-х классов будут изучать «Основы Конституции», а для школьников 8–11-х классов ввели курс «Закон и Порядок».

Кроме того, учащиеся 5–11-х классов будут посещать занятия по личной безопасности. Первый такой урок уже прошёл в костанайской школе-лицее №2.

По словам педагога-психолога Анастасии Ивушкиной, курс поможет детям научиться распознавать угрозы, манипуляции и психологическое давление, защищать личные границы в повседневной жизни и интернете, а также правильно реагировать на буллинг и стрессовые ситуации.

— Мы говорили об эмоциях и психологической устойчивости детей в стрессовых ситуациях. Также обсудили, какие темы они хотели бы рассмотреть на этом курсе, какие ситуации вызывают у них тревогу и стресс, — рассказала специалист.

В управлении образования пояснили, что новые дисциплины стали частью единой программы воспитания «Адал азамат», внедрённой во всех образовательных организациях страны.

Курс «Закон и Порядок» будет проходить один раз в две недели в формате диалога. В отличие от уроков по основам права, на этих занятиях больше внимания уделят вопросам этики, морали и поведения в обществе.

На уроках «Основы Конституции» школьники будут изучать содержание Конституции, принятой 15 марта 2026 года, сравнивать её с предыдущими документами и обсуждать причины внесённых изменений.

Оценки по новым дисциплинам выставлять не будут. Занятия включены в вариативную часть программы и не должны увеличивать основную учебную нагрузку школьников.

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