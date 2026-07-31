Новые предметы появятся в школах Казахстана в 2026-2027 учебном году

В школах Казахстана продолжится реализация единой программы воспитания «Адал азамат». Она основана на идее Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан — Адал азамат — Нация прогрессивных взглядов», сообщили в Министерстве просвещения.
В ведомстве подчеркнули, что воспитательная работа больше не ограничивается отдельными школьными мероприятиями. В организациях образования формируется единая система, направленная на личностное развитие детей. Ответственность за воспитание при этом возлагается не только на школу и родителей, но также на государство и общество.
В 2026–2027 учебном году для развития правовой культуры школьников введут новые курсы. Ученики 5–7 классов будут изучать «Основы Конституции», а для учащихся 8–11 классов предусмотрен курс «Закон и порядок».
Кроме того, продолжится преподавание курса «Личная безопасность». Он должен научить детей безопасному поведению и принятию правильных решений в различных жизненных ситуациях.
На основе новой Конституции также обновили брендбук программы «Адал азамат». Особое внимание планируется уделить оформлению школьного пространства, поскольку окружающая образовательная среда наряду с педагогами и родителями влияет на развитие ребёнка.
Ещё одним нововведением станет пилотный проект «Зелёная школа», который запустят в рамках концепции «Таза Қазақстан». Он предусматривает включение экологических знаний в учебный процесс и формирование у школьников ответственного отношения к природе.
В Министерстве просвещения рассчитывают, что новые инициативы помогут интегрировать ценности программы «Адал азамат» в повседневную школьную жизнь и создать благоприятные условия для всестороннего развития детей.
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