Задыхающегося ребёнка срочно сопроводили до больницы в Костанае





Сотрудники батальона патрульной полиции Костаная помогли семье оперативно доставить ребёнка, нуждавшегося в экстренной медицинской помощи, в больницу.

Во время патрулирования маршрута АП-528 в районе пересечения улиц Дощанова и Майлина лейтенанты полиции Ғалымбек Данияр и Темирлан Каратаев заметили автомобиль Kia Sportage. Машина на высокой скорости выехала со двора.

Чтобы выяснить причину такого манёвра, полицейские включили проблесковые маячки и проследовали за автомобилем. После остановки водитель объяснил, что спешит в больницу: его маленькая дочь начала задыхаться и нуждалась в срочной помощи врачей.

Патрульные приняли решение сопроводить автомобиль до Костанайской областной больницы, расположенной в районе аэропорта.

Благодаря сопровождению полицейских семье удалось быстро и безопасно добраться до медицинского учреждения и передать ребёнка врачам, избежав задержек в пути.

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