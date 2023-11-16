Новые тарифы автострахования утвердили в РК

С 2024 года изменится стоимость обязательного автострахования. Теперь на стоимость страховки будет влиять аварийность региона регистрации транспортного средства, сообщает alau.kz со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф.

Сейчас при определении размера страховой премии в расчет берется возраст водителя и стаж вождения, тип автотранспорта, срок его эксплуатации, регион регистрации автомобиля и аварийность водителя (скидки или надбавки за дисциплину водителя).

Новый порядок определения стоимости автостраховки предполагает корректировку параметра региона регистрации транспортного средства путем применения к ним поправочных коэффициентов в зависимости от аварийности региона. Поправочные коэффициенты будут определяться ежегодно посредством автоматизированного расчета в Единой базе данных по страхованию. При этом все действующие иные критерии, в том числе история вождения сохраняются.

В октябре текущего года Агентством утверждены поправочные коэффициенты на 2024 год, которые будут применяться к каждому региону регистрации транспортного средства. Предварительно ожидается снижение стоимости автостраховки в 11 регионах страны (например, в г.Алматы на 18%, в Атырауской области на 29%), повышение – в 7 регионах (например, в г.Астана на 5%, г.Шымкент на 9%), в Карагандинской и Улытауской области – без изменений.

Страховые организации имеют право на увеличение или уменьшение поправочных коэффициентов на +/-10% один раз в год.

Такой подход направлен на обеспечение справедливой стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать страховые премии по обязательному автострахованию.

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