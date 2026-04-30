Новый вид страхования: за ваши данные придётся платить?

В Казахстане планируют внедрить обязательное киберстрахование для операторов персональных данных. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун, передает lsm.kz

По его словам, ключевые положения уже закреплены в Цифровом кодексе, который вступит в силу в июле текущего года. В документе, в частности, закреплено, что данные рассматриваются как актив, для которого необходимо разработать методику оценки.

После утверждения этой методологии совместно с уполномоченным органом — АСПИР — станет возможным определить размер обязательного страхования. Он будет зависеть от объёма данных, которыми оперирует компания.

«Если у компании есть значительный объём данных как актив, нужно понимать, какому объёму он соответствует в денежном выражении. От этого будет зависеть и размер страхования», — пояснил Дмитрий Мун.

Ожидается, что обязательное киберстрахование введут не ранее следующего года. Это связано с необходимостью принятия сопутствующих законов и прохождения всех процедур в парламенте.

Вице-министр подчеркнул, что компании, работающие с большими массивами данных, должны будут пропорционально инвестировать в информационную безопасность, включая страхование.

Также он прокомментировал вопрос о правовом статусе аккаунтов в социальных сетях. По его словам, в Цифровом кодексе уже закреплены понятия цифрового актива и прав на цифровые объекты. Это открывает возможность для дальнейшего регулирования.

При этом речь не идёт о признании аккаунтов полноценным имуществом. Однако пользователи смогут защищать свои цифровые данные, включая право требовать их удаления.

«Человек сможет обратиться в суд с требованием удалить информацию о себе из цифрового пространства, и госорганы обязаны будут рассмотреть такое обращение», — отметил он.

Ожидается, что дополнительные законодательные изменения в этой сфере будут приняты к началу 2027 года.

